На Ямале у 29 человек выявили коронавирус

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) было выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в ЯНАО было зарегистрировано 37 543 случая инфицирования, более 35 тыс. пациентов выздоровели, 403 больных скончались.

В России за последние сутки COVID-19 диагностировали у 9 908 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4 380 525 случаев заражения. Более 3,9 млн человек выздоровели, 91 695 пациентов скончались.