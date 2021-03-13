В Тюменской области COVID-19 подтвердился у 78 человек, пять пациентов умерли

За сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились 78 человек, еще пять пациентов скончались. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 32 352 человек, более 30 тыс. пациентов выздоровели, еще 324 больных умерли.

В России за минувшие сутки было подтверждено 9 908 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4 380 525, более 3,9 млн человек выздоровели, 91 695 пациентов скончались.