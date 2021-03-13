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Конкурсный управляющий бывшего фитнес-клуба «Колизей» вновь пытается оспорить сделки компании

Конкурный управляющий оператора бывшего фитнес-клуба «Колизей» ООО «Эльбрус» Полина Иконникова обратилась в краевой арбитражный суд с заявлением о признании недействительными сделками платежи должника в пользу ООО «Деловой центр “Колизей”» на сумму 5,2 млн руб., совершенные за период с ноября 2016 года по ноябрь 2019-го. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Управляющий просит применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с делового центра в пользу «Эльбруса» указанной суммы. По данным картотеки суда, заявление оставлено без движения.

Ранее госпожа Иконникова подала в суд иски о признании недействительными сделки между «Эльбрусом» и ООО «Деловой центр “Колизей”» по присвоению имущества должника и сдаче его в аренду, а также платежей в пользу «Колизея» по договору арендной платы. Первое заявление было оставлено без движения, в удовлетворении второго суд отказал.

Напомним, фитнес-клуб Coliseum существовал 13 лет, в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. В декабре 2019 года краевой арбитражный суд ввел в отношении его оператора — ООО «Эльбрус» процедуру конкурсного производства. Процедура была введена по иску Тимура Гатина. Господин Гатин еще в феврале 2019 года получил от гендиректора «Эльбруса» Натальи Волохатых по договору цессии долг компании. В 2017 году госпожа Волохатых выдала своей компании 1,6 млн руб. под 6,7% годовых со сроком погашения до конца 2018 года. Долг до конца не погасили, его остаток в 450 тыс. руб. господин Гатин взыскал с общества в Ленинском райсуде в сентябре 2019 года.

В июне 2019 года ГК «РИАЛ», владелец ТЦ «Колизей-Atrium», уведомила ООО «Эльбрус» о расторжении договора аренды из-за долгов в 9 млн руб. В итоге помещения бывшего фитнес-центра отдали в аренду новому оператору — Drive Fitness (Екатеринбург). После переговоров прежнего оператора и нового последний отказался от обязательств обслуживать клиентов ФЦ «Колизей».

По данным отчета конкурсного управляющего должника, по состоянию на конец января сумма установленных требований кредиторов «Эльбруса» составляет 11,6 млн руб.

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