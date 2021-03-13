Начальник ИВС отдела полиции по Майкопу подозревается в превышении полномочий

Следственный отдел по Майкопу СКР по Адыгее возбудил уголовное дело в отношении начальника изолятора временного содержания майкопской полиции. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до четырех лет лишения свободы. Дело возбуждено по материалам республиканского УФСБ.

Как сообщили в следственном ведомстве, 4 февраля этого года подозреваемый в нарушение требований и правил внутреннего распорядка ИВС без письменного разрешения следователя дал указание о выводе арестованного из помещения изолятора и его конвоирование в одну из частных медицинских клиник Майкопа. Там арестованный на длительное время встретился с дочерью без должного контроля за его поведением.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств событий и закрепление полученных доказательств.

Дмитрий Михеенко