В Югре за сутки выявили 88 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) было выявлено 88 новых случаев заражения коронавирсной инфекцией, четыре человека скончались.

По данным регионального оперативного штаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы в 18 муниципалитетах. Большинство из них выявлено в Сургуте (22) и Ханты-Мансийске (15). На момент выявления у 71 человека были симптомы ОРВИ, еще у 17 пациентов была диагностирована пневмония.

Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 52 738 человек. Более 50,9 тыс. пациентов выздоровели. Состояние 52 больных врачи оценивают как тяжелое, 34 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От COVID-19 скончался 771 человек.