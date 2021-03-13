79 случаев COVID-19 выявили в Удмуртии

В Удмуртии за минувшие сутки зарегистрировали 79 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб республики, в их числе восемь детей до 14 лет, 11 человек старше 65 лет. Диагноз подтвердился у 39 жителей Ижевска, шести жителей Якшур-Бодьинского района, по пять случаев в Глазове и Сарапуле, по четыре в Малопургинском, Увинском районах, по три в Воткинске, Глазовском, Юкаменском районах, по два в Сарапульском, Игринском, Завьяловском районах, один в Киясовском районе.

71 человек выздоровел. 37 363 жителя Удмуртии вакцинировали, из них 19 748 получили второй компонент.

Всего на 13 марта в Удмуртии зарегистрировано 29 272 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 25 950 человек выздоровели, 366 скончались. 2 486 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 367 средней степени тяжести, 103 в тяжелом состоянии.