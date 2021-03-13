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Суд отправил главу Троицка в СИЗО

Троицкий городской суд избрал мэру Александру Виноградову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, в виде заключения под стражу. Об этом сообщила мэрия Троицка на своем официальном сайте.

«Администрация города считает обвинение надуманным. В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО “ТЭК”. Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию. Тем не менее, по версии следствия, такими действиями глава превысил должностные полномочия. Превышение полномочий заключалось в том, что при отказе ТЭК от включения оборудования, необходимого для нормального теплоснабжения города, совместно с членами комиссии по ЧС он передал права по включению этого оборудования единой теплоснабжающей организации ООО “Перспектива”. Следствие видит в этом нарушение интересов ЗАО “ТЭК”. Администрация города надеется на установление истины по уголовному делу»,– говорится в официальном комментарии мэрии.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о задержании Александра Виноградова стало известно 12 марта. СК предъявил ему обвинение по ст. 286 УК РФ. По данным администрации города, уголовное дело было возбуждено еще 22 января 2020 года.

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