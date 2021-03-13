Самолет «Сибири» экстренно сел в Рощино из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «Сибирь» А-321, выполнявший рейс по маршруту Москва (Домодедово)—Новосибирск, совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени «Рощино». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, рейс произвел посадку в 4:22 утра. Предварительной причиной происшествия стал отказ второго двигателя. «Посадка была произведена в штатном режиме. На борту находились 197 пассажиров, в том числе семь детей»,— рассказали в прокуратуре.

На время ликвидации причины экстренной посадки пассажиры находились в санитарной зоне аэропорта. Борт вылетел в Новосибирск в 10:07.