В Серове горит здание хлебозавода

На улице Кирова в Серове (Свердловская область) загорелось здание хлебозавода, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила спасателям в 7:15 утра. После прибытия на место пожарные обнаружили, что на промышленной площадке горит кровля производственного двухэтажного здания. Площадь пожара составляет 350 кв. м. Пострадавших нет — до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

«В тушении пожара задействованы четыре единицы техники и 22 человека личного состава. В 9:03 огнеборцам удалось локализовать огонь, угрозы дальнейшего распространения огня нет»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в августе 2020 года в Екатеринбурге произошел пожар в цехе хлебокомбината «СМАК». С территории предприятия эвакуировали всех сотрудников — 250 человек. Тогда площадь возгорания составила 800 кв. м, частично обрушилась кровля цеха. Причиной пожара стало короткое замыкание электродвигателя в вентиляционном коробе. В прошлом году началось строительство нового производства СМАКа на площадке вблизи аэропорта Кольцово. Ожидается, что он будет запущен летом 2021 года.