WSJ: партнеры Microsoft могут быть причастны к кибератаке

Microsoft продолжает расследование обстоятельств кибератак на Microsoft Exchange Server. Компания проверяет возможность использования хакерами конфиденциальной информации, которая предназначалась для партнеров, сообщили источники The Wall Street Journal.

По данным источников, 23 февраля Microsoft передала конфиденциальную информацию компаниям, специализирующимся на кибербезопасности и разработке антивирусов, а спустя пять дней начались хакерские атаки. Данные передавались по Microsoft Active Protections Program, в ней участвуют около 80 компаний по всему миру, 10 из них базируются в Китае.

Ранее Microsoft выяснила, что группа китайских хакеров пыталась похитить информацию американских компаний, используя слабые места в защите Microsoft Exchange Server. Какие именно компании и структуры пострадали от действий хакеров, не уточнялось. В марте разработчик антивирусного ПО ESET и «Лаборатория Касперского» сообщали о продолжении атак.