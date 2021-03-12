Ярославские власти отменили тендер на строительство школы в Вощажниково

В Ярославской области власти приняли решение отменить тендер на строительство новой школы в селе Вощажниково Борисоглебского района, куда планировалось закупить тактильные 3D-портреты известных людей, в том числе Владимира Путина, Дональда Трампа и Иосифа Сталина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию регионального департамента строительства. В сообщении отмечается, что тендер отменен из-за того, что возникла необходимость корректировать финансовую часть документации на строительство школы

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что для общеобразовательной школы, которую будут строить в селе Вощажниково, планировалось закупить комплект тактильных 3D-портретов известных людей. Комплект из 12 портретов предполагалось приобрести за 26, 4 тыс. руб.

В департаменте образования Ярославской области рассказали “Ъ-Ярославль”, что тактильные репродукции картин и портреты для предметных кабинетов закупаются для слабовидящих детей. Также для школы планировалось закупить специальные пандусы, поручни и другие элементы доступной среды для всех категорий детей. Данные требования закреплены в приказе Министерства просвещения РФ.

«Что касается выбора персоналий, изображенных на портретах, то в этот список вошли люди, чья биография и роль в истории изучаются в рамках школьной программы»,— уточнили в департаменте образования.

По данным сайта госзакупок, тендер на строительство школы в Вощажноково был объявлен региональным департаментом госзаказа. Начальная (максимальная) цена контракта обозначена в размере 374,8 млн руб.

Теперь на портале госзакупок опубликовано извещение о том, что тендер отменен.

«В настоящее время заказчик вносит в документацию корректировку в ценовой части. В связи с прогнозируемым уровнем инфляции и ростом цен на строительные материалы по всей стране, для увеличения суммы строительства школы заказчик был вынужден применить индекс дефлятор, рекомендованный Минэкономики РФ. Таким образом, новая сумма контракта на строительно-монтажные работы будет увеличена на 40 млн руб.»,— цитируют «РИА Новости» пояснение департамента строительства.

По данным департамента, новые конкурсные процедуры будут проведены до конца марта 2021 года. Построить школу планируется до конца 2022 года.

Антон Антонов