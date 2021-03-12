12 марта, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

На ремонт дорог в шести муниципалитетах Лабинского района выделят 68,1 млн рублей

Сразу шесть муниципалитетов Лабинского района выступили заказчиками по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту дорог на общую сумму 68,1 млн руб.

В числе заказчиков – администрации Лабинского района, Лабинска, станиц Вознесенская, Зассовская, Каладжинская и Упорная. Так, например, в городе Лабинск планируется отремонтировать автомобильную дорогу по ул. Лозового от ул. Красная до ул. Революционная, ул. Революционная от д. № 548 до ул. Лозового; тротуар по ул. Революционная от ул. Лермонтова до ул. Константинова (четная сторона). В станице Вознесенской - дорогу по ул. Широкая от границы населенного пункта до ул. Мира, ул. Ленина от дома №15 до ул.50 лет Октября, по ул. Ленина от ул. Пролетарская до ул. Мира.

Реконструкция дорожного полотна и тротуаров будет проводится в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» (подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в муниципальном образовании Лабинский район на 2021 год»). Ожидается, что работы будут выполнены подрядчиком в период с июня по август текущего года, в зависимости от муниципалитета.

В настоящий момент ведется сбор заявок от исполнителей. Торги по госконтракту пройдут в конце марта.

Ольга Логинова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя