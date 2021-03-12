Проект центральной набережной Сочи создадут ведущие архитекторы мира В Сочи стартовал закрытый архитектурно-градостроительный конкурс, цель которого – выбрать лучшую концепцию реконструкции центральной морской набережной курорта

Проект предполагает создание многофункциональной искусственной территории, площадью около 55 га, расширяющей пляжную полосу вдоль побережья Сочи на 100 метров в глубину моря. Будущий проект называют самым масштабным со времен Олимпийской стройки.

Инициатором международного конкурса стала администрация города Сочи при поддержке оператора группы компаний «Метрополис». Приглашения участвовать в нем уже отправлены 48 ведущим российским и мировым архитектурным бюро.

Международный уровень проекта подтверждается составом жюри – в него вошли экс-архитектор Барселоны Висенте Гуаярт, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель заместитель губернатора Андрей Алексеенко, глава администрации Сочи Алексей Копайгородский, главный архитектор курорта Антон Глушков, представители городского собрания, краевого департамента по архитектуре и строительству, руководители ведущих архитектурных студий.

Призовой фонд конкурса составит 27 млн руб., он пройдет в два этапа. До 22 марта принимаются заявки от претендентов, до 26 марта будут оцениваться портфолио. По результатам семь конкурсантов будут отобраны для участия во втором этапе. Итоги конкурса подведут в конце мая, победителя объявят 4 июня.

Основное требование к участникам– представить концепцию многофункционального пространства с комфортной и безопасной средой, сформировать современный морской фасад курорта. Центральная набережная Сочи, одна из главных точек притяжения, зона международного гостеприимства нуждается в обновлении. Хаотичная застройка, сохранившаяся с 90-х годов прошлого века, устарела морально и функционально. Современные технологии берегоукрепления, градостроительные и архитектурные решения должны создать принципиально новое туристическое пространство, достойное уровня мирового курорта, считают организаторы конкурса.

"Концепция, которую предложат Сочи лидеры мира архитектуры будет призвана решить проблему – вместо узкой и нефункциональной прибрежной полосы создать на новой искусственной территории просторную и комфортную набережную, которая будет отвечать современным требованиям", - считает Анна Невзорова, руководитель ГК «Метрополис», депутат Городского собрания Сочи.