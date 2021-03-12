«Салават Юлаев» стал соперником «Ак Барса» по второму раунду Кубка Гагарина

Сегодня определились все участники второго раунда Кубка Гагарина.. «Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», который в первом раунде выбил «Трактор».

Серия начнется в Казани 17 марта, также «Ак Барс» примет уфимцев 19 марта. А матчи в столице Башкирии пройдут 21 и 23 марта. При необходимости еще будут проведены матчи 25,27 и 29 марта. Первая и последняя пройдет в Казани, а вторая — в Уфе.

Напомним, «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина выбил нижегородское «Торпедо», выиграв серию со счетом 4:0.

"Ъ-Казань"