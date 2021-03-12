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Спектакль «Руслан и Людмила» московского театра «Трикстер»

Во Vnukovo и Novaya Riga Outlet Village пройдут семейные выходные

13 и 14 марта во Vnukovo Outlet Village и Novaya Riga Outlet Village пройдет европейский масленичный карнавал в лучших традициях фестиваля Mardi Gras. Московский театр «Трикстер» представит спектакль «Руслан и Людмила». Режиссеры Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова инсценировали одноименную поэму Александра Пушкина в стиле современных компьютерных игр с такими сценическими приемами, как живой вокал, сценический бой и надувные куклы.

Персонажи атмосферного театра Sosferas, сказочные и оригинальные мимы и зрелищно-торжественные ходулисты покажут настоящее площадное искусство. Персонажи в белом покажут пантомимы, навыки жонглирования и циркового катания на одном колесе. Также в программе: живая музыка, мастер-классы, маркет уличной еды Food & Go, блины и многое другое.

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