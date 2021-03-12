«Удаленка» расставила зарплаты по местам

Зарплата на «удаленке» упала у почти 30% россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Мегаплан». Аналитики опросили 1,5 тыс. сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. Из них более половины заявили, что их зарплата не изменилась, у 15% она даже увеличилась. Однако почти треть респондентов заявила, что стала получать меньше.

С чем это связано, рассказал генеральный директор портала Rabota.ru Александр Ветерков: «Форма оплаты труда изменилась и стала не гарантированной, а сдельной, соответственно, она привязана к результату.

Получается, что у части сотрудников, которые приносят большую прибыль компании, жалования подросли, у тех, кто приносит меньше ожидаемого, доход сократился.

В основном уменьшились зарплаты сотрудников бэк-офиса, бухгалтеров, юристов, экономистов.

Здесь ситуация связана с тем, что многие компании начали использовать для замещения части функций труд аутсорсеров. И фактически спрос на штатных специалистов немного снизилась. Достаточно большое количество компаний, которые ранее перевели сотрудников на “удаленку”, сейчас пытаются сохранить подобный режим работы либо полностью, либо частично. При этом переходить на гарантированную форму оплаты труда работодатели не спешат, тем более что они не так давно их перевели на сдельную и видят в этом дополнительные возможности для стимулирования сотрудников приносить большую эффективность и больше зарабатывать, а также поняли, что это позволяет экономить на тех, кто не приносит результата».

43% сотрудников на «удаленке» не знали, что во время пандемии работодатель должен был обеспечивать их необходимым оборудованием и компенсировать затраты, возникающие при работе. Если рассматривать рынок в целом, а не только малый и средний бизнес, то зарплаты даже выросли, говорит директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина: «Разные компании в зависимости от сферы их деятельности переживали кризис по-разному. Если администратора салона красоты отправили пересидеть карантин дома, переход на “удаленку”, разумеется, по нему ударил.

Если же, например, диспетчер логистической компании, которая занимается доставкой, работал дистанционно, то его зарплата оставалась прежней. С чего сокращать жалование сотруднику, у которого объем работы не изменяется? Многие малые предприятия живут с оборота. Если по трети из этих исследованных компаний карантин ударил так, что их оборот стал меньше, то кажется логичным, что такое вполне себе может быть. Говоря в целом за весь рынок, а не только за малый и средний бизнес, по нашим данным, мы глобально по всей России снижения зарплат не увидели. Но при этом, несмотря на то, что мы зафиксировали по итогам прошлого года небольшие положительные изменения заработных плат, темпы роста были меньше примерно в два раза».

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Закон об удаленной работе был принят в прошлом году. Он ввел типы дистанционной занятости — постоянную, временную и комбинированную, а также запретил понижать зарплату сотрудникам, работающим вне офиса.

Даниил Бабкин