Карьера чиновника захватила мечты россиян

Больше трети жителей России хотели бы стать чиновниками, а в Москве — и вовсе каждый второй — такие данные привела компания SuperJob. Побывавшие на государственной службе рассказали “Ъ FM”, почему эту работу не стоит идеализировать.

Карьера чиновника — одна из самых востребованных в стране, признает президент SuperJob Алексей Захаров. Он пояснил “Ъ FM”, что подобные должности ассоциируются у респондентов со стабильностью и внушительным социальным пакетом. При этом после пандемии число желающих получать зарплату из бюджета только увеличилось.

«Во все времена у обычного обывателя государственная служба — это самое желанное и самое популярное. В период кризисов популярность государственной службы возрастает еще в два-три раза. Локдаун привел к тому, что огромное количество компаний либо закрылись, либо на какое-то время сократили зарплаты сотрудникам, а государство просто отпустило людей в отпуск и с удовольствием его оплачивало. Даже при относительно низких жалованиях госслужба предлагает огромное количество льгот. Такой работник, как правило, лучше защищен с точки зрения трудового законодательства, а сама работа дает стабильность, лагеря для детей»,— отметил Захаров.

“Ъ FM” обсудил данные опроса с теми, у кого есть опыт работы чиновником. Экс-госслужащие призвали не приукрашивать действительность:

: Сергей Сторчак, бывший замминистра финансов. Он провел год под арестом из-за уголовного дела — позже его закрыли за отсутствием состава преступления: «Я всю жизнь искал интереса, а не стабильности, спокойствия. В работе главное, чтобы она увлекала, чтобы то, чем ты занимаешься, и компенсационные выплаты соответствовали друг другу. На госслужбе, особенно связанной с материальными ценностями, финансовыми ресурсами, есть дополнительные риски, и чем выше ты по должности, тем они больше возрастают». Иван Стариков, экс-сенатор. В нулевых разрабатывал Земельный кодекс, поссорился с министром сельского хозяйства и оставил должность: «Госслужащий получает свою зарплату из бюджета страны, который формируется за счет нефтегазовых доходов, а эпоха углеводородной экономики, очевидно, уходит в прошлое. Поэтому можно, конечно, в условиях объявленной административной реформы и тотального сокращения пойти на мыслимые и немыслимые ухищрения для того, чтобы получить какое-то местечко, но вы точно не получите то, чего хотите, если у вас нет каких-то особых связей с большим начальством». Юрий Скуратов, бывший генпрокурор. Был отстранен от должности после появления скандального фильма, на котором человек, похожий на генпрокурора, проводит вечер в компании двух обнаженных девушек: «В работе в правоохранительных органах, конечно, существуют трудности: не всегда человек, работающий в этой системе, может действовать по закону. Вы видите, какое сильное административное давление сейчас оказывается в связи с сильнейшим политически ангажированным использованием против оппозиции достаточно сомнительных с точки зрения закона средств. Это, конечно, все для честных, порядочных людей не является привлекательным».

При этом другой опрос SuperJob показал, что более взрослое поколение россиян карьеру госслужащего привлекательной не считает. Респондентов тогда спрашивали, какую работу они хотели бы для своих детей. Чиновник вошел в топ антирейтинга, оказавшись по соседству с профессией водителя, грузчика и учителя.

Иван Якунин