ВТБ подвел итоги работы за 2020 год. Как сообщил первый зампрезидента-председателя правления банка Юрий Соловьев, «за год кредитный портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ достиг 7,4 трлн руб., общий объем реструктуризаций для крупного бизнеса — 1,3 трлн руб., что помогло клиентам банка пройти наиболее тяжелые периоды кризиса. Кроме того, ВТБ активно развивал бизнес в области проектного финансирования промышленности и инфраструктуры, финансирования жилищного строительства и коммерческой недвижимости. В рамках бизнеса торгового и экспортного финансирования были реализованы сделки в 45 странах мира с участием более 100 банков-партнеров.

Стоимость акций группы «Тинькофф» на Лондонской бирже выросла более чем на 12% после публикации годовой отчетности. Цена за бумагу составляет $58,5, по данным на 18:30 мск. 11 марта TCS Group сообщила о рекордной прибыли. В прошлом году по МСФО чистая прибыль составила 44,2 млрд руб., это на 22% больше, чем в 2019 году. Выручка выросла на 21% по сравнению с 2019-м, почти до 196 млрд руб. Аналитики Газпромбанка повысили целевую цену ГДР TCS до $44,6, отметив, что бумага по-прежнему выглядит фундаментально дорого. При этом, по их мнению, явных предпосылок для снижения котировок пока нет.

Криптовалютная биржа Binance запустила платежную систему Binance Pay. Она позволяет расширить возможности применения криптовалюты: использовать ее для оплаты в онлайн-магазинах и делать переводы без комиссии другим пользователям. Binance Pay поддерживает более 30 криптовалют, включая Bitcoin, Эфириум, Binance Coin (BNB), а также пять фиатных валют, а именно евро, британский фунт, австралийский доллар, бразильский реал и турецкую лиру.