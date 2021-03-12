«Металлург» затянул с выходом

В пятницу стали известны все участники второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Последним в следующую стадию Кубка Гагарина прошел «Металлург», который в шести матчах обыграл «Барыс». Решающую четвертую победу магнитогорцы одержали в Нур-Султане — 5:3.

Несколько неожиданно, что именно серия «Металлурга» и «Барыса» стала самой продолжительной на старте play-off КХЛ в Восточной конференции. Поначалу казалось, что противостояние «Салавата Юлаева» и «Трактора» будет упорнее, тем более что челябинцы выиграли первый матч в Уфе (3:1), а во второй выездной встрече уступили лишь в овертайме (2:3). Но затем они потерпели два поражения дома с общим счетом 0:7, после чего «Салават» дожал их в пятой игре на своей площадке — 3:2.

В паре же «Металлург»—«Барыс» магнитогорский клуб выглядел достаточно явным фаворитом.

И не только потому, что он занял третье место на Востоке по итогам регулярного чемпионата. «Металлург» превосходил «Барыс» по всем критериям, в том числе по составу, в котором легенда КХЛ Сергей Мозякин выходит на лед в третьем звене. Уже в первом матче серии магнитогорцы продемонстрировали всю мощь своего нападения и в сверхоткрытой игре закидали соперника шайбами — 7:4. Однако затем команда из Казахстана нейтрализовала их атаку и взяла верх в овертайме — 2:1. В Нур-Султане «Металлург» и «Барыс» также обменялись победами, причем гости опять не смогли реализовать атакующий потенциал, забив в двух матчах четыре гола. В первом случае этого им хватило, и они выиграли 2:1, а во втором уже нет — 2:4.

Но в пятой встрече на домашней арене уральцы вновь разбросались — 5:1. Снова у них отличился нападающий Николай Голдобин, который возглавил список лучших бомбардиров play-off с восемью очками по системе «гол плюс пас» (5+3). А ведь в регулярном чемпионате показатели у него были отнюдь не бомбардирские — шесть шайб и 19 очков в 40 играх. Более того, от Голдобина отказался ЦСКА, да и после перехода в «Металлург» он ничем не выделялся. Кубок Гагарина бывший форвард «Ванкувер Кэнакс» начинал в четвертой линии и завоевал место в первой пятерке.

В шестом матче на площадке «Барыса» магнитогорцам пришлось столкнуться с серьезным натиском со стороны хозяев, которые очень хотели продлить серию.

Гости отбились в первом периоде, в том числе в формате «три на пять», а во втором использовали свое большинство и открыли счет, когда Семен Кошелев удачно подставил клюшку под наброс защитника Григория Дронова от синей линии. Правда, потом нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил переправил шайбу в собственные ворота, стремясь прервать передачу Линуса Виделля. Деннис Расмуссен вывел уральцев вперед, также наказав «Барыс» за нарушение правил. Но Никита Михайлис забил ответный гол, и перед третьим периодом установилось равновесие 2:2. А там команду из Нур-Султуна опять подвела дисциплина, и, оставшись в двойном меньшинстве, она пропустила в третий раз. Мозякин забросил свою 67-ю шайбу в play-off и 418-ю всего в КХЛ.

Дорого стоило «Барысу» и следующее удаление, которое обернулось очередным взятием ворот после броска Тэйлора Бека. Хозяева сражались до конца, сократили разницу до минимума усилиями Кирилла Панюкова и отчаянно пытались отыграться, довольно рано заменив вратаря на шестого полевого игрока. Однако «Магнитка» выдержала последний штурм, и Сергей Плотников поразил пустой створ, подведя итог матча и серии — 5:3 и 4:2.

Таким образом, на Востоке, как и на Западе, закончился первый раунд Кубка Гагарина. Во всех парах на старте play-off успех праздновали клубы с более высоким посевом.

Впрочем, теперь интриги будет куда больше, ведь борьбу за трофей продолжат команды, каждая из которых вполне может добраться до главного финала.

В Западной конференции встретятся ЦСКА и «Локомотив», СКА и московское «Динамо», а на Востоке — «Ак Барс» и «Салават Юлаев», «Авангард» и «Металлург».

Александр Ильин