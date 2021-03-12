Акционер «Спартака» подал иск к клубу на сумму более 88 млн руб. Столь серьезную сумму от народной команды требует Акционерное общество «Капитальные активы». Ему принадлежит 22% акций «Спартака». В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Как всегда в таких делах тумана очень много. Достоянием общественности этот иск стал после того, как советующее заявление от 11 марта было зарегистрировано и опубликовано в картотеке Арбитражного суда Москвы.

При этом подробности требований акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» не уточняются.

Известно только, что в качестве третьих лиц в деле заявлены совладелец «Спартака» Леонид Федун и первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын.

Скорее всего, этот иск к «Спартаку» технический, и на самом деле никто от клуба никаких денег не требует, рассказал “Ъ FM” бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Видимо, какая-то структура давала деньги “Спартаку”, и теперь нужно это как-то абсолютно правильно обставить, через суд потребовать или что-то такое. Просто вряд ли они думали, что это прямо выскочит в прессу. Александр Кузьмич Матыцын — это вице-президент по финансам, про Федуна вы тоже все знаете, поэтому я просто уверен, что это какой-то технический момент для сбалансирования каких-то бухгалтерских вещей. Просто надо какие-то процедуры соблюсти, и все».

Но пока это лишь предположения. В уравнении слишком много неизвестных, чтобы делать далеко идущие выводы. Много станет понятно, после того как станет известна суть иска «Капитальных активов» к «Спартаку», рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев: «Решение суда будет опубликовано тут же, в картотеке арбитражных дел, это явно не секретный спор, это обычный акционерный риск.

Сумма тоже не ахти какая, с точки зрения именно бизнеса, поэтому все это будет известно.

И будет ли апелляция или не будет, может быть, стороны решат спор мировым соглашением, но тогда его текст тоже будет имплементирован в судебный акт, которым завершится рассмотрение дела, и тоже будет известно его содержание. Честно говоря, я просто подождал бы, посмотрел. Ничего сверхъестественного в этом деле я не вижу».

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Ранее Forbes сообщал, что «Капитальные активы» через цепочку компаний контролируются совладельцами «Спартака» Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном, так что с большой долей вероятности каких-то громких судебных дел вокруг «Спартака» не будет, по крайней мере, в ближайшее время.