С экс-председателя комитета ЖКХ Курска взыщут 112 млн рублей ущерба от энергосервисного контракта

В Курске удовлетворили гражданский иск администрации города к экс-председателю комитета ЖКХ Александру Апалькову, ранее признанному виновным в злоупотреблении полномочиями при изменении условий энергосервисного контракта. В то же время областной суд освободил ранее осужденного экс-чиновника от наказания (два года в колонии-поселении) в связи с истечением срока давности.

Напомним, в декабре 2020 года Александра Апалькова признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), связанном с заключением в 2013 году контракта на услуги энергосервиса в сфере наружного освещения. Суд установил, что он «из личной заинтересованности» способствовал изменению условий контракта, в частности, увеличению суммарной мощности системы уличного освещения. Это якобы привело к нанесению ущерба муниципальному образованию на сумму 111,78 млн руб.

В суде первой инстанции вину бывший чиновник не признал. Жалобы адвоката и осужденного, настаивавших на оправдании Александра Апалькова, остались без удовлетворения.

Олег Мухин