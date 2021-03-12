Вспышка коронавируса выявлена в психоневрологическом интернате в Орловской области

У нескольких десятков постояльцев Добринского психоневрологического интерната в Орловской области выявлен коронавирус. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Пациенты «с особым психосоматическим статусом» были госпитализированы в Орловскую областную психиатрическую больницу, другие проживающие в интернате — в БСМП имени Семашко и городскую больницу имени Боткина. В последнюю, в частности, было направлено 47 постояльцев. В этих учреждениях организовано наблюдение за пациентами и их лечение.

По словам главврача городской больницы имени Боткина Александра Лялюхина, учреждение уже «корректирует штатное расписание» и проводит «дополнительный набор среднего и младшего медицинского персонала для лечения и ухода за пациентами психоневрологического профиля». Сотрудники обеспечены мобильными «тревожными кнопками», а остальные пациенты переведены на койки других инфекционных отделений. Жалоб от пациентов и сотрудников в адрес администрации больницы не поступало, подчеркнул господин Лялюхин.

Олег Мухин