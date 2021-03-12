В Ульяновской области лист ожидания на вакцинацию пуст

По данным регионального минздрава, по состоянию на пятницу в Ульяновской области вакцинировано от COVID-19 вакциной «Спутник-V» 36837 человек, из них 15897 завершили вакцинацию, получив две прививки. Более половины привитых – люди старше 60 лет.

На минувшей неделе в регион поступило еще 11200 доз вакцины. Всего на сегодня регионом получено 48992 дозы, из них 4650 доз – для Димитровграда. Как отмечают в пресс-службе министерства, на сегодня «лист ожидания практически пуст». «Вакцины хватает. Когда стартовала прививочная кампания в листе ожидания было полторы тысячи человек, сейчас очереди практически нет, всех желающих сразу вакцинируют», – отмечают в минздраве. В сутки в регионе вакцинируют от 2500 до 2800 жителей региона.

Андрей Васильев, Ульяновск