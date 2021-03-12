SuperJob пояснил “Ъ FM”, почему более трети россиян хотели бы стать чиновниками. Соответствующее исследование опубликовано 12 марта. Более всего подобные карьерные перспективы привлекательны для москвичей. В столице попасть на госслужбу желает каждый второй. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные результаты должны настораживать тех, кто принимает решения в стране.

Нельзя сказать, что социологические опросы содержат большую сенсацию. Однако это повод в очередной раз задуматься о тенденциях в обществе.

В современной России чиновник, с одной стороны, не любим народом, однако многие тайно, а кто-то и явно желает получить теплое местечко, чтобы жить безбедно.

Судя по данным портала SuperJob, большинство все-таки на госслужбу не стремится. Правда, желающих там оказаться также немало — 37%.

Относительно недавно вышли исследования Фонда общественного мнения. Они содержат похожие результаты. 74% респондентов согласились с тем, что в стране к чиновникам относятся плохо. Дальше еще интереснее, 45% россиян испытывает к самому слову чиновник отрицательные ассоциации: «чиновник — негатив», «вор, коррупционер», «взяточник», «расстрелять или повесить». При этом 69% считают данную работу престижной. От любви до ненависти один шаг.

В принципе цифры и цифры. Однако это прямое отражение реальности. Кому на Руси жить хорошо? Чиновнику. Это же не должность, это другой прекрасный мир, для других закрытый. И здесь дело даже не в том, украл или не украл. Это номенклатура — человек особенный, наделенный властью, отмеченный свыше. Да, им тоже непросто. Могут посадить, подсидеть, высмеять, начальство тебя в любой момент готово прилюдно унизить и так далее. Но ничего, можно и потерпеть — дело стоит того.

Что касается посадить, многие из них и сидят так, что на воле позавидовать можно. Почему так происходит? Потому что чиновник в стране главный. По идее это неправильно, главный — избиратель. Но, по факту именно так. Так что здесь есть, о чем мечтать.

И еще один аспект — идеологический. Раньше, мечтали стать, летчиками, моряками, капитанами дальнего плавания, следователями, полководцами. А теперь вот чиновниками.

Да, конечно, прагматичный капиталистический подход побеждает — рыбка, где глубже, а человек, где лучше.

Однако есть повод задуматься о престиже профессий. Хотя как видно, одного престижа уже мало — материальная составляющая преобладает.