Мошенники дозвонились генералу

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит уголовное дело в отношении Андрея Пейтера, которого обвиняют в крупном телефонном мошенничестве. Ему досталась роль человека, который должен был снять в банкоматах 613 тыс. руб., списанных злоумышленниками со счетов бывшего заместителя начальника следственного департамента МВД генерал-майора юстиции Дмитрия Какошина. На лжесотрудников службы безопасности ВТБ правоохранителям пока выйти так и не удалось.

Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершило расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города Андрея Пейтера. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он стал конечной фигурой в одном из эпизодов телефонного мошенничества, которое затронуло бывшего заместителя начальника следственного департамента МВД РФ Дмитрия Какошина.

Вечером 18 ноября прошлого года ему позвонил мошенник, который представился сотрудником службы безопасности банка ВТБ.

По стандартной схеме злоумышленник сообщил о попытке третьих лиц списать с карты Дмитрия Какошина деньги и предложил ему перевести средства в «сгенерированную ячейку». Генерал-майор назвал номера трех банковских карт, их CVC-коды и все СМС-уведомления, которые были нужны для снятия денег.

«Я находился под убеждением и психологическим воздействием»,— цитирует «Фонтанка» соображения генерал-майора, которыми он делился со своими бывшими коллегами.

Списание чуть более 613 тыс. руб. уложилось в десять трансакций. Снять деньги предстояло Андрею Пейтеру. Для этих целей он выбрал банкомат в ТРК «Гранд Каньон» на севере Санкт-Петербурга. Уже через неделю мужчина был задержан. В ноябре Куйбышевский районный суд Петербурга отправил Андрея Пейтера в следственный изолятор, где он находится до сих пор.

Как сообщил “Ъ” адвокат Алексей Соколов, представляющий интересы Андрея Пейтера, его подзащитный признает вину и раскаивается в случившемся. «Мы только вчера узнали, кто является потерпевшим, в ином случае возмещение ущерба началось раньше. Фигура потерпевшего для нас не принципиальна, ущерб был бы возмещен в любом случае»,— сказал “Ъ” господин Соколов.

Адвокат отметил, что Андрей Пейтер является лишь технической фигурой: в его задачи входило снятие денежных средств.

На такую работу Андрей Пейтер согласился из-за тяжелого материального положения после пандемии. Организаторы телефонного мошенничества обвиняемому неизвестны, найти их все еще не могут.

Дмитрий Какошин работал в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, некоторое время занимал должность заместителя начальника следствия петербургского главка. После этого в 2011 году он переехал в Москву вслед за своим начальником Александром Романовым, который руководил ГСУ ГУ МВД по Петербургу, а затем занял должность заместителя начальника следственного департамента МВД России. После того как под следствием по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном оказались заместители начальника следственного департамента МВД Александр Краковский, Александр Бирюков и следователь Александр Брянцев, генерал Романов был отправлен в отставку. С должности сняли и его зама Дмитрия Какошина.

Марина Царева, Санкт-Петербург