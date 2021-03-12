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Начальник отдела полиции в Уфе сломал челюсть оперуполномоченному

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции Уфы, после того, как он сломал челюсть подчиненному. Подозреваемый не задержан, сообщила пресс-служба ведомства. Имена подозреваемого и потерпевшего не раскрываются. По данным “Ъ”, конфликт произошел в отделе полиции №3.

По версии следствия, 11 марта между начальником отдела полиции и подчиненным оперуполномоченным возник конфликт. Подозреваемый ударил подчиненного кулаком по лицу, сломав тому челюсть. Травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Следователи устанавливают причины и обстоятельства конфликта.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Статья «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» предусматривает до трех лет ограничения либо лишения свободы, принудительные работы на этот же срок или арест до полугода.

Влада Шипилова, Уфа


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