Воронежские власти направят на борьбу с коронавирусом еще 127 млн рублей

Депутаты воронежской облдумы внесли изменения в областной бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, предусматривающие рост расходов на здравоохранение на 820 млн руб. Об этом сообщило DeFacto со ссылкой на региональный парламент.

Из этой суммы 127,2 млн руб. предполагается направить на борьбу с коронавирусом. Речь идет о 79 млн руб. на закупку лекарств для амбулаторных больных, 43,2 млн руб. на стимулирующие выплаты медперсоналу и 4 млн руб. на покупку защитной спецодежды для медиков. Остальные средства из общей суммы в 820 млн руб. направят на покупку медоборудования, закупку новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов для сел и обеспечение функционирования нового корпуса детского противотуберкулезного отделения.

Как борются с коронавирусом в макрорегионе — в публикациях “Ъ-Черноземье”.