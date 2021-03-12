В Ярославле суд оставил без изменений приговор по делу о пытках в ИК-1

Сегодня, 12 марта Ярославский областной суд оставил без изменений приговор Заволжского районного суда Ярославля в отношении 13 фигурантов дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из областного суда.

«Приговор Заволжского районного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения»,— цитирует ТАСС решение судебной коллегии.

Напомним, в ноябре 2020 года Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывших врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова, обвеявшихся в организации пыток заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Еще 11 человек получили реальные сроки от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев.

Иск об отмене приговора, в частности, подавала защитник Евгения Макарова Ирина Бирюкова. Госпожа Бирюкова требовала признать виновными оправданных сотрудников колонии.

Дарья Сабаева