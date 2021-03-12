Сергей Соловьев избран председателем общественной палаты Ярославской области

12 марта на первом заседании общественной палаты Ярославской области пятого созыва ее председателем был избран Сергей Соловьев. За него проголосовали большинство членов общественной палаты. В новом составе общественной палаты региона произошло обновление состава на 40%.
От имени губернатора Дмитрия Миронова с началом работы общественников и председателя палаты поздравил замгубернатора Андрей Шабалин.
Председателю палаты 39 лет. По образованию Сергей Соловьев историк, окончил в 2003 году Ярославский госуниверситет имени Демидова. Он кандидат исторических наук. Сергей Соловьев работал в исполкоме ярославского регионального отделения партии «Единая Россия». С 2013 года возглавляет областное объединение профсоюзов.
“Ъ-Ярославль” сообщал, что Сергей Соловьев в августе 2020 года возглавил общественную палату предыдущего созыва после того, как губернатор Дмитрий Миронов наделил полномочиями члена Совета федерации от исполнительной власти региона бывшего председателя областной общественной палаты Сергея Березкина.