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«Теплоэнерго» привлечет кредитные линии на 1,1 млрд рублей

По итогам запроса котировок муниципальное АО «Теплоэнерго» привлечет в ВТБ кредитную линию на 630 млн руб., в Райффайзенбанке – кредитную линию на 500 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

ВТБ стал единственным участником закупки. Банк предложил выдать средства под 5,58% годовых при начальной (максимальной) ставке 5,6%. Средства этой кредитной линии «Теплоэнерго» планирует направить на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов в рамках инвестиционной программы.

Заявки на открытие второй кредитной линии подавали Райффайзенбанк и АК Барс. Первый запросил 4,85% годовых при начальной (максимальной) ставке 5%. Средства этой кредитной линии направят на пополнение оборотных средств для расчетов с поставщиками и контрагентам, выплаты зарплаты, оплаты налогов, арендных платежей и других производственных расходов.

Анастасия Еремина


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