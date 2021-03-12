Ленинский район Ульяновска стал лидером по проценту заражений среди районов города и области

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в пятницу общее число заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии, в Ульяновске составило 28067 случаев (4,47% от численности населения города). Суточный прирост составил 64 случая (на таком уровне прирост был в середине октября прошлого года).

Из районов Ульяновска наиболее напряженная ситуация сохраняется в Ленинском (центральном) районе города, где общее количество заражений составило 7012 случаев (6,37% от численности района), суточный прирост – 23 случая. В Железнодорожном районе Ульяновска общее количество заражений составило 4,76% от численности района, в Засвияжском – 4,11%. Лучше всего ситуация в Заволжском районе Ульяновска – 3,68%.

В Димитровграде этот показатель равен 5,91%, в Карсунском районе Ульяновской области – 6,33%, в Мелекесском районе – 5,79%, в Барышском районе – 5,08%, в Сурском – 4,66%.

Сергей Титов, Ульяновск