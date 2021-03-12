Дмитрий Миронов проверил строительство хирургического корпуса онкобольницы

В Ярославле в здании нового хирургического корпуса областной онкологической больницы начались работы по чистовой отделке, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. Контракт на выполнение работ заключен с АО ГК «ЕКС». На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 3,6 млрд руб. Сегодня, 12 марта, на объекте побывал губернатор Дмитрий Миронов.

«Объект очень важный для региона: благодаря новому хирургическому корпусу удастся существенно повысить эффективность и своевременность оказания помощи онкологическим больным. Здесь можно будет проводить вдвое больше операций, чем делается сейчас»,— отметил господин Миронов.

В пресс-службе рассказали, что строительные работы проводятся в соответствии с графиком. На объекте работают более 160 человек. Сдать новый корпус планируется в четвертом квартале 2021 года. По данным пресс-службы, в настоящее время на объекте закончены работы по обустройству кровли, вставлены окна, завершается облицовка фасада. В здании смонтирована система отопления, проводится монтаж лифтового оборудования, дверей. В помещениях рабочие приступили к чистовой отделке. Началось устройство наружной сети ливневой канализации и внутренних инженерных коммуникаций.

Председатель совета директоров АО ГК «ЕКС» Максим Крылов отметил, что в настоящий момент для нового корпуса проводится закупка оборудования.

«С потеплением перейдем к благоустройству. После завершения общестроительных работ и ремонта начнется оснащение корпуса оборудованием, закупки которого уже ведутся»,— рассказал господин Крылов, уточнив, что в медицинском учреждении будут использованы технологии телемедицины.

Новый девятиэтажный хирургический корпус, площадью более 20 тыс. кв. м., рассчитан на 266 мест. На базе корпуса разместятся приемное отделение, отделение лучевой диагностики, стационар на 240 коек, отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики, операционный блок на 12 операционных, отделение анестезиологии и реанимации, а также экспресс-лаборатория.

Дарья Сабаева