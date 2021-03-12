В Уфе начальник районного отдела полиции сломал подчиненному челюсть

Кировский следственный отдел Уфы возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции Уфы по подозрению в причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ''Ъ-Уфа'', это отдел полиции в Кировском районе города.

По версии следствия, вчера между начальником отдела и оперуполномоченным возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил подчиненного кулаком по лицу, сломав тому челюсть. Травма квалифицирована как вред здоровью средней тяжести. Следователи устанавливают причины и обстоятельства конфликта.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Имена начальника отдела полиции и оперуполномоченного не раскрываются.

Влада Шипилова