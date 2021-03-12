Многоэтажное строительство в Башкирии: планы участников рынка на 2021 Экспертная дискуссия

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16 марта 2021 года с 11:00 до 13:00

Экспертная дискуссия газеты «Коммерсантъ-Башкортостан», посвященная обсуждению планов участников строительного рынка на 2021 год на фоне общественных претензий и госрегулирования выдачи разрешений на строительство.

Вопросы к обсуждению

Какие сложности возникают у застройщиков в согласовании проектов и получении участков для строительства?

Ожидается ли снижение объемов производства на фоне повышения цен на строительные материалы?

Возникают ли сложности с наймом персонала из стран Средней Азии?

Какова динамика оформления прав на земельные участки и недвижимость за год?

Проектное финансирование повлияло на строительную отрасль? Как?

Проектное финансирование — благо для покупателей или застройщиков?

Модератор

Булат Баширов, главный редактор «Коммерсантъ-Башкортостан»

В числе спикеров

Артем Ковшов, заместитель председателя государственного комитета по строительству и архитектуре Башкирии

Айрат Юлчурин, начальник отдела регистрации земельных участков и долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Башкирии

Евгений Декатов, заместитель генерального директора по развитию ипотечно — накопительных механизмов и программ НО Фонд развития жилищного строительства Башкирии

Иван Зорин, заместитель генерального директора ГК «Жилстройинвест»

Лейсян Басырова, директор Оператора недвижимости «Перспектива 24» Уфа

Руслан Муфтахов, руководитель департамента Оператора недвижимости «Перспектива 24» Уфа