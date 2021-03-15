Аксессуары BENTLEY в Екатеринбурге

Широкий выбор фирменных аксессуаров Bentley Collection представлен в шоу-руме «Bentley Екатеринбург». Каждый из них призван подчеркнуть статус и принадлежность к миру Bentley — самого востребованного в мире бренда роскошных автомобилей.



В шоу-руме «Bentley Екатеринбург» представлен широкий выбор фирменных аксессуаров Bentley Collection на любой вкус и для любого события. Это предметы одежды, парфюм, подарочные столовые наборы, сувенирная продукция из кожи, письменные принадлежности, очаровательные мягкие игрушки и другие роскошные изделия. Каждый из них призван подчеркнуть статус владельца и его принадлежность к миру Bentley.

Для заказа доступны различные аксессуары для представленных в продаже автомобилей – Bentayga, Flying Spur, Continental GT: стайлинг пакеты, колёсные диски, резиновые коврики для салона и багажника, чехлы для хранения, аксессуары для путешествий, антигравийная плёнка, защитная сетка, регистратор скрытой установки и другие изделия и функции, которые открывают новые способы персонализации автомобиля.

Современный шоу-рум Bentley Екатеринбург с комфортной зоной ожидания и сервисный центр марки расположены по адресу: улица Челюскинцев, 10.

Bentley Collection – безупречное качество и элегантность вне времени

Большой выбор оригинальных аксессуаров Bentley для любого повода

Богатые традиции легендарной марки находят свое воплощение в каждой детали изделий Bentley Collection

Bentley Motors — самый востребованный в мире бренд роскошных автомобилей. Завод и штаб-квартира компании расположены в городе Крю (Англия). Здесь же сосредоточена вся её основная деятельность, включая создание дизайнерских решений, научные исследования и разработки, а также проектирование и производство четырёх модельных линеек автомобилей: Continental, Flying Spur, Bentayga и Mulsanne.

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