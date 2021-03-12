Певица Рианна начнет выпуск средств для волос

Компания Рианны, Roraj Trade LLC начала регистрацию товарного знака «Fenty Hair». Ожидаемая косметическая линия Fenty Hair будет включать в себя шампунь, средства для разглаживания, выпрямления, окрашивания и завивки волос, и даже блестки. Пока приблизительной даты, когда можно будет это увидеть и попробовать, не заявлено. Новость о Fenty Hair появились через несколько недель после того, как компания объявила, что выпуск линии одежды Рианны Fenty будет прекращен. И это менее, чем через два года с момента своего запуска. «Рианна и LVMH приняли решение приостановить деятельность RTW в Европе в ожидании улучшения условий», — говорится в официальном заявлении. Вместо развития модного направления, конгломерат собирается сосредоточиться на бьюти-бизнесе певицы.