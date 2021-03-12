Ульяновская область остается лидером в ПФО по проценту выздоровевших от COVID-19

По данным регионального управления Роспотребнадзора (РПН), в Ульяновской области общее количество заражений, зафиксированное с начала пандемии COVID-19 с учетом данных по Димитровграду, где подсчет ведет ФМБА, в пятницу достигло 53715 случаев (4,37% от численности населения региона). Суточный прирост заражений составил 108 случаев – 8,78 случаев на 100 тыс. населения (в России этот показатель, учитывающийся в РПН как один из основных, составляет 6,67). Коэффициент распространения инфекции по региону равен 0,96 (снижение распространения).

Количество умерших от COVID-19 в пятницу увеличилось еще на 11 человек, составив в общей сумме 877 человек, погибших от коронавируса с начала пандемии. Смертность от COVID-19 – 1,8% (по России этот показатель равен в пятницу 2,09%).

Всего за период пандемии из 53715 заразившихся выздоровели 47815 человек – 97,56%. Это лучший результат среди регионов ПФО. На втором месте Самарская и Нижегородская области, у которых в пятницу этот показатель составил по 93,06%. В Оренбургской области выздоровевших 92,42%, в Татарстане – 82,03% (13-е место), меньше всего выздоровевших в Башкортостане – 81,26%.

Изменилось процентное соотношение мест заражений. Если раньше в до 40 и более процентов заболевших заражались в медучреждениях, то теперь этот показатель снизился до 15,7%. В то же время выросло количество заражений в семье – 57,0%. В управлении РПН считают, что на это могло повлиять празднование 8 марта. По словам руководителя эпидотдела управления РПН Диляры Хакимовой, «расслабляться, глядя на показатели снижения заражений, не стоит, поскольку весенний период, отмечающийся перепадами температур, может привести к ослаблению организма и росту заражений».

Сергей Титов, Ульяновск