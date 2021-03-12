Ford Focus стал самой востребованной иномаркой на вторичном рынке Петербурга

С начала года на рынке иностранных автомобилей с пробегом самым популярным у покупателей стал Ford Focus. Средняя цена на него выросла на 15,7% за два месяца.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито». Средняя цена на подержанный Ford Focus в городе держится на отметке в 399 тыс. рублей. Вторую и третью строчку топа заняли Hyundai Solaris со средней ценой в 615 тыс. рублей и Volkswagen Polo с 589 тыс. рублей.

Среди отечественных автомобилей наибольшей популярностью пользуется ВАЗ 2114 Samara со средней ценой в 90 тыс. рублей.

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