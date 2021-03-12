Ленар Сафин может возглавить Росавтодор

Бывший министр транспорта Татарстана Ленар Сафин, ныне занимающий пост сенатора от республики, может возглавить Росавтодор. Об этом сообщает РИА «Нoвости» со ссылкой на свой источник.

В настоящее время и. о. главы Росавтодора является Роман Новиков. Прежним руководителем дорожного агентства был Андрей Костюк, которого в январе 2020 года назначили на пост первого замглавы Минтранса России.

Ленар Сафин родился 11 Февраля 1969 в Арске. В 1993 году он окончил Казанский государственный университет, а в 2000-м — Казанский финансово-экономический институт. В 2009-10 годах он был главой ГУ «Главтатдортранс». С 2010 по 2020-й занимал пост главы Минтранса Татарстана. Сенатором от Татарстана господин Сафин стал в сентябре 2020-го.

"Ъ-Казань"