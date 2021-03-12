Самарской области важен каждый инвестор

В четверг, 11 марта, в Тольятти побывали с рабочим визитом заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина и министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Подобные поездки проводятся регулярно, их основная цель — контроль над исполнением всех условий для инвесторов, выбравших Самарскую область для размещения своих производств. Региональное правительство предлагает политику «открытых дверей», направленную на дальнейшее привлечение бизнеса.



Ключевой площадкой для размещения новых производств является Тольятти, обладающий гигантским индустриальным потенциалом. В городе действует режим Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), активно развивается Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина».

Первой точкой визита стало строящееся предприятие производству металлических дверей «Феррони-Тольятти». Завод будет запущен в эксплуатацию в текущем году. Производственная площадка располагается в Комсомольском районе города на территории бывшего предприятия «АвтоВАЗагрегат». Общий объем инвестиций в реализацию масштабного бизнес-проекта составляет 4,4 млрд руб., при этом будет создано 2000 новых рабочих мест.

По словам министра экономического развития Самарской области Дмитрия Богданова, создание комфортного бизнес-климата является важнейшей задачей для развития региона. «Спустя несколько месяцев после предыдущего посещения площадки, мы видим, что компания «Феррони» уже перешла на опытную сборку и обучение специалистов, которых приняли на работу. Сегодня на предприятии уже трудится больше 350 человек, в ближайшее время будет принято еще 300 сотрудников. В июле завод должен выйти на плановый режим производства. Его объемы составят 2 млн дверей год, это будет самое крупное предприятие в стране. Завод обеспечит тольяттинцев стабильной и высокооплачиваемой работой. При этом вырастет поступление налогов в городской и вышестоящие бюджеты», — подчеркнул господин Богданов.

Финансовый директор ООО «Феррони Тольятти» Олег Князьков заявил, что ранее заявленный график строительных работ полностью исполняется. «До конца апреля на предприятии будут работать около 700 человек. Конечно, у нас есть ряд пожеланий по определенному набору специалистов: мы нуждаемся в операторах рабочих станков, инженеров-конструкторов, технологах производства. В настоящее время в строительство уже вложено около 2,7 млрд руб. Это производство будет самым крупным не только в России, но и в Западной и Восточной Европе, а также в странах СНГ. Сейчас компания поставляет продукцию в 28 стран мира. С появлением дополнительных мощностей планируем расширять выход на дальнее зарубежье. Там собираемся наладить выпуск фурнитуры, которая пока еще в основном импортируется, например, замки», — рассказал финдиректор ООО «Феррони Тольятти».

Следующим местом посещения стало ООО «Тольяттикаучук», входящее в Топ-10 ведущих экспортеров региона. Завод, расположенный в Центральном районе Тольятти, является одним из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса. Компания специализируется на производстве синтетических каучуков различных марок, важного сырья для шин и резинотехнических изделий. Только в текущем году завод планирует вложить более 300 млн руб. в дальнейшую экологизацию производства. Общая инвестпрграмма предприятия на 2021 год составляет 3 млрд руб.

Третьим предприятием в программе визита был мясокомбинат «Лада», расположенный в Автозаводском районе. Компания была создана в 2016 году, а три года назад организация получила статус резидента ТОСЭР «Тольятти». Сегодня продукция мясокомбината поставляется в регионы ПФО и ЦФО, география поставок регулярно расширяется. На фоне общего спада рынка колбасных изделий тольяттинский мясокомбинат только за последний год увеличила объемы сбыта на 30%. Под развитие проекта предусмотрено привлечение дополнительных льгот.

«Предприятие работает в режиме полного цикла переработки от убоя до выпуска готовой продукции. Комбинат является крупнейшим в Самарской области. С нуля было создано 469 рабочих мест. Продолжается набор готовых специалистов и учеников. Продолжается модернизация и расширение действующего производства, ведется запуск новых технологических линий. Мы благодарны правительству региона за оказанную поддержку, в реализации проекта задействовано много специалистов, нас постоянно консультируют и стараются ускорить определенные формальности — рассказал управляющий мясокомбината «Лада» Павел Плеханов.

В рамках рабочей поездки также был нанесен визит в ОЭЗ «Тольятти», в которой зарегистрированы 26 резидентов. Десять предприятий уже действуют, еще девять — находятся на стадии строительства. На заводах в ОЭЗ трудится около 1,5 тысяч человек. За 2020 год в развитие производств инвесторами вложено более 2,5 млрд руб. Это на 87% больше, чем в 2019 году.

«Тольятти всегда находился в особом режиме внимания со стороны региональных властей. Это связано и с диверсификацией экономики моногорода и с огромным потенциалом. Рабочий день был насыщен посещением и реализуемых проектов, и действующих предприятий. Осмотрели инфраструктурные проекты ОЭЗ и предприятия, готовые запустить производство в ближайшее время. Также провели совещание с представителями городской администрации, на котором обсуждали четыре крупных инвестиционных проекта, в том числе два новых пищевых производства в режиме ТОСЭР. Такие регулярные выезды позволяют нам эффективнее работать, дают возможность комплексно подойти к проектам, обсудить общий план работ и оперативно решить различные вопросы. Сопровождение каждого проекта очень ценно для бизнеса. Это позволяет нам привлекать новых инвесторов», — подвел итоги рабочего визита в Тольятти Дмитрий Богданов.