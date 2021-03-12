«Яндекс», «Газпром нефть» и администрация Петербурга будут сотрудничать в рамках «Энерготехнохаба»

«Газпром нефть», «Яндекс», Центр «Арктические инициативы» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в рамках «Энерготехнохаба Петербурга». Помимо прочего, проект получит новые цифровые сервисы для коммуникации и исследований.

Об этом сообщает пресс-служба «Энерготехнохаба Петербург». Центр «Арктические инициативы» реализует участникам «Энерготехнохаба» доступ к испытательным полигонам для тестирования энергооборудования и разработки новых технологий в этой сфере. Газпром нефть» и Яндекс планируют интегрировать набор виртуальных B2B-сервисов в технологическую платформу проекта, в том числе облачную инфраструктуру и сервисы машинного обучения. Кроме того, участники «Энерготехнохаба» смогут получить гранты на использование облачной платформы Yandex.Cloud.

Также компанией «Газпром нефть» и правительством города планируется создать программу субсидий и льгот для привлечения квалифицированных кадров из других регионов.

Как писал “Ъ-СПб”, в том числе с помощью «Энерготехнохаба» власти города планируют увеличить число высокотехнологических компаний в Петербурге к 2030 году в шесть раз.