Пожар в нижегородском монастыре мог начаться из-за печного отопления

Пожар в здании конюшни и кузницы на территории Оранского мужского монастыря (Нижегородская область) в четверг, 11 марта, мог начаться из-за проблем с печным отоплением, сообщили в региональном управлении МЧС. Площадь возгорания составила 700 кв. м, пострадавших нет.

«На данном этапе расследования специалисты склоняются к версии того, что пожар мог произойти по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления»,— говорится в сообщении ГУ МЧС. Пока эксперты устанавливают очаг пожара, собирают доказательства и опрашивают свидетелей.

Сообщение о возгорании на территории монастыря поступило в МЧС 11 марта в 18:17. Лошадей из конюшни вывели до приезда пожарных. Ликвидацию открытого горения объявили в 20:14, ликвидацию последствий пожара — в 1:30.

Анастасия Еремина