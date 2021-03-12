В Ярославле восстановлено движение электротранспорта

В Ярославле возобновилось движение электротранспорта, остановленное из-за аварии на контактной сети, сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Ярославле встал электротранспорт. В мэрии пояснили, что движение электротранспорта было остановлено в связи с произошедшим сбоем в работе оборудования, которое, подает напряжение на подстанции.

«В 13:09 было отключение напряжения на КТП Бутусовский парк»,— уточнили в пресс-службе.

В связи со сбоем оборудования, троллейбус №1 не работал, другой электротранспорт работал по измененным схемам. В пресс-службе мэрии уточнили, что в 14:37 напряжение на КТП было включено.

«Движение троллейбусов восстановлено»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева