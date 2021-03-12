Назначен новый замглавы Саратова по архитектуре

Новым заместителем главы Саратова по архитектуре и градостроительству стала Наталья Согомонова. К исполнению обязанностей она приступит с 15 марта, уточняет пресс-служба администрации.

Госпожа Согомонова имеет высшее юридическое образование, работала в правоохранительных органах, коммерческих организациях, органах местного самоуправления, исполнительной власти, специализирующихся в том числе на администрировании имущественных отношений и строительстве в другом регионе. В Саратов переехала несколько лет назад. Она занималась вопросами долевого строительства, строительного надзора, архитектуры в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области.

Несколько лет назад переехала в Саратов, после чего трудоустроилась в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где занималась вопросами

Марина Ковалева