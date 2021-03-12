Совет судей Кубани опроверг сведения о коррупции из YouTube-ролика Дмитрия Новикова

Совет судей Краснодарского края назвал не соответствующими действительности сведения о коррупции в региональных судах, которые изложил в YouTube адвокат Дмитрий Новиков (сочинский экс-судья). Об этом сообщили 12 марта в Краснодарском краевом суде.

В действиях судей не установлено нарушений положений Кодекса судейской этики и Закона «О статусе судей в Российской Федерации.

Как писал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года господин Новиков опубликовал запись беседы, предположительно, начальника финансово-экономического отдела регионального министерства природных ресурсов Сергея Кравца с предпринимателями из Краснодара. В разговоре якобы предложено за определенное вознаграждение не допустить сноса самовольно возведенного здания. В записи сообщается, какая сумма и какому судье была передана за решение вопросов.

«В ходе изучения комиссией Совета судей Краснодарского края указанных на аудиозаписи судебных дел установлено, что вынесенные по результатам их рассмотрения судебные решения не обжалованы сторонами и находятся в законной силе; рассмотрение ряда дел в настоящее время не окончено», - говорится в сообщении крайсуда.

Судьи, о которых шла речь, объяснили, что никто из них с господином Кравцом не встречался и никаких действий в его интересах не совершал. Судьи считают, что Сергей Кравец распространял клеветнические сведения, чтобы оправдать свои неправомерные поступки.

Известно, что против Сергея Кравца возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 128 УК РФ. Его обвиняют в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство федеральных судей.

Служители Фемиды, имена которых были указаны в видеозаписи, обратились в следственные органы с заявлениями о признании их потерпевшими по возбужденному уголовному делу.

Наталья Решетняк