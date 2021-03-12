Клубный исторический квартал «На Успенской» стал лучшим жилым комплексом в Республике Башкортостан

ГК «Первый Трест» в очередной раз подтвердила свою лидирующую позицию. Напомним, 9 марта в рамках «Российской строительной недели–2021» прошло награждение победителей ТОП ЖК–2021 по федеральным номинациям, где клубный дом «Соты» занял первое место в номинации «За лучшую практику учета национальных традиций в современной архитектуре». А сегодня объявлены результаты по регионам, и клубный исторический квартал «На Успенской» стал «Лучшим ЖК» Республики Башкортостан1.



Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, он проводится с 2019 года. В сезоне 2020 — 2021 в конкурсе приняли участие 1 346 жилых комплексов, которые возводят 675 застройщиков из 75 регионов России. По итогам первого отборочного тура в финальную часть конкурса прошли всего 643 новостройки от 419 застройщиков.

В определении лучших новостроек России принимали участие более 400 экспертов в сфере жилищного строительства из большинства регионов страны. Оценка каждого жилого комплекса проводится по группам параметров, в числе которых — транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Министерством строительства России и ДОМ.РФ.

Независимые эксперты высоко оценили проект «На Успенской», присудив ему самый высокий балл среди возводящихся ЖК Республики. Расположившись в тихом центре Уфы, «На Успенской» возрождает историю нашего города, переносит в те времена, когда Уфа стала центром Уфимской губернии. Здесь у каждого дома есть свое имя и фамильный герб. Уже введенные в эксплуатацию «Бекетовский» и «Никольский» преображают архитектурный облик города, добавляя аристократичности современным постройкам.

Стоит отметить, что клубный исторический квартал «На Успенской» регулярно подтверждает свой статус уникального проекта. В 2018 году он вошел в ТОП-5 лучших строящихся жилых комплексов бизнес-класса страны по итогам федеральной премии Urban Awards и занял первое место в проекте «Стройконтроль» на РБК Уфа. А в 2020 году одержал заслуженную победу в федеральной премии ТОП ЖК в номинации «Дома повышенной этажности РБ».

Справка о компании ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием России, входит в топ-3 застройщиков Башкирии, на данный момент возводит почти 500 тыс. кв. м в Уфе. Это семь жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand.

Клубный исторический квартал «На Успенской». Застройщик: АО «ИФЖС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «БИОСФЕРА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Клубный дом «Соты». Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Уфимский Кремль». Застройщик: ООО «ТРЕСТ №7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Grand&Grand». Застройщик ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НЕБО СТОЛИЦЫ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «НОВАТОР». Застройщик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «НОВАТОР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.