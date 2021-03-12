Директора волгоградской стройфирмы будут судить за неуплату 18 млн рублей налогов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего директора строительной организации. Он обвиняется в уклонение от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, в 2016-2018 годах обвиняемый вносил в декларации ложные сведения о приобретении товаров и привлечении для выполнения строительно-монтажных работ 19 предприятий, которые фактически предпринимательскую деятельности не осуществляли. Таким способом фигурант уголовного дела уклонился от уплаты налогов в размере более 18 млн руб.

Вину мужчина не признает. Уголовное дело направили для рассмотрения в Дзержинский районный суд Волгограда. Кроме того, прокуратура предъявила иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Мария Шахрай