Требуется Ваша помощь

Герман Голубев

5 лет, Воронеж

туберозный склероз, структурная эпилепсия, требуется лекарство на год

Всего требуется 397 828 рублей.

В четыре месяца с Германом случился первый судорожный приступ. Сына на скорой отвезли в больницу, там после обследования поставили диагноз «туберозный склероз». Это генетическое заболевание, при котором в органах и тканях образуются множественные доброкачественные опухоли. Они нарушают работу организма, особенно нервной системы, становятся причиной судорожных приступов. Врачам долго не удавалось найти лекарство, которое бы сдерживало судороги у сына. Приступы случались по несколько раз в день, становились все более мучительными. Наконец удалось найти эффективный препарат – сабрил. Лекарство помогло резко уменьшить частоту приступов у сына, сейчас они случаются не чаще раза в день, стали менее продолжительными и болезненными. Раньше я покупала сабрил сама, но мои возможности иссякли, воспитываю сына одна. За счет средств госбюджета лекарство не выдают, и заказывать его надо за границей. Прошу вас, помогите!

Анна Голубева, Воронежская область

Фото Михаила Кирьянова

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Марина Дорофеева, ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева (Москва): «Герману необходимо продолжать прием препарата сабрил (вигабатрин) по жизненным показаниям. Лекарство доказало эффективность при купировании судорожных приступов у мальчика. Сабрил не зарегистрирован в России, но разрешен к применению».

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Герману Голубеву также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи ГермануРеквизиты для помощи Герману Голубеву также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Германа, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

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