Скончался главный врач туберкулезной больницы Новочеркасска

Умер Валерий Григорян, главный врач межобластной легочно-хирургической больницы Новочеркасска и почетный гражданин города. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

Валерий Григорян работал в больнице с 1970-х годов. «Под его руководством в больнице были опробованы новые методы лечения, разработаны принципиально новые хирургические методики, проведены новые виды операций на легких»,— написал Юрий Лысенко. В 1995 году господину Григоряну было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Неоднократно избирался в новочеркасский городской Совет, где возглавлял комиссию по здравоохранению.

Наталья Шинкарева