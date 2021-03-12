Замглавы МЧС Татарстана Степущенко отправлен под домашний арест

Заместитель министра ЧС Татарстана Олег Степущенко заключен под домашний арест. Решение принято Приволжским райсудом Казани.

Господин Степущенко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ), а также в присвоении и растрате (ч.4 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, в 2013-2019 годы МЧС Татарстана заключило госконтракты на сумму более 56,7 млн руб. с ООО «Спецлаб-Казань» и ООО «Территория безопасности» на монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения. Подрядчики нарушили техзадание, и в итоге комплексная система экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций оказалась в нерабочем состоянии. В СКР отмечают, что подозреваемый и «иные неустановленные сотрудники МЧС РТ» данные работы приняли. Следствие считает, что подрядчики не исполнили условия госконтракта «по сговору с подозреваемым».

В судебном заседании господин Степущенко наставил на своей невиновности. «Я исполнял свои прямые функциональные обязанности никаких умыслов у меня не было»,— сказал он. Замминистра указал, что часть смирённых установок могут быть неисправны, МЧС ежегодно заказывает их техническое обслуживание. Олег Степущенко, что он не лично отвечает за работу комплекса, акты приема подписывали главы муниципалитетов. По версии следствия, неисправными является 20-30% сирен региона.

Следствие настаивало на заключение Олега Степущенко под стражу, но это ходатайство было отклонено.

Напомним, год назад по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) был арестован еще один заместитель министра чрезвычайных ситуаций Татарстана — Ильхам Насибуллин, который позднее был уволен.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"